Flinke files verwacht op de A12 in Utrecht rond de zomer

Weggebruikers moeten in mei en augustus rekening houden met forse verkeershinder op de A12 van Veenendaal naar Utrecht. Dat zegt Rijkswaterstaat donderdag. De snelweg wordt twee keer negen dagen volledig afgesloten vanwege groot onderhoud.

De werkzaamheden vinden plaats tussen knooppunt Maanderbroek en knooppunt Lunetten, een traject van zo’n 30 kilometer. De eerste afsluiting is gepland van donderdag 9 mei 20.00 uur tot maandag 19 mei 05.00 uur. De tweede periode volgt van donderdag 22 augustus 20.00 uur tot zondag 1 september 05.00 uur.

Het was volgens Rijkswaterstaat niet mogelijk om de werkzaamheden in weekenden te laten plaatsvinden, omdat dit te lang zou duren. Automobilisten moeten rekening houden met meer dan een uur vertraging.

Voor de richting van Utrecht naar Veenendaal hoeven weggebruikers voorlopig nog geen hinder te verwachten. Rijkswaterstaat is nog bezig met de definitieve planning van dat traject.

Verkeershinder

Het verouderde asfalt wordt vervangen door stiller asfalt, waardoor er minder geluidsoverlast ontstaat in de omgeving. Daarnaast worden de verlichting, bebording, en vangrails opgeknapt en vindt er groenonderhoud plaats.

“Door de weg nu grondig aan te pakken, blijft deze veilig en betrouwbaar en kan weer meer dan tien jaar mee”, zegt Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om thuis te werken of alternatieve routes en vervoersmiddelen te kiezen.

Slim Reizen Challenge

Bovendien kunnen weggebruikers die vaak over het traject rijden beloningen verdienen met de Slim Reizen Challenge A12 Lunetten-Veenendaal door reisalternatieven te gebruiken. Denk hierbij aan een gratis kop koffie of thee voor thuiswerkers, of een aantal weken gebruikmaken van een gratis e-bike.