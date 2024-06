Flinke operatie aan Domtoren in Utrecht; grote balken waar deel steiger op rust worden verwijderd

Acht lange stalen balken waar het bovenste deel van de steiger rondom de Domtoren op rust worden later deze maand verwijderd. Het gaat om een flinke operatie waarbij delen van het Domplein tijdelijk worden afgezet.

Toen in 2019 de steiger rond de Dom werd gebouwd bleek al dat het geheel te zwaar was om alleen op de grond te rusten. Daarom werden destijds op ongeveer veertig meter hoogte acht lange stalen balken aan de toren vastgemaakt, waar het bovenste deel van de steiger aan vast zat. “Nu de steiger steeds verder zakt, zijn deze balken niet meer nodig”, schrijft de gemeente Utrecht.

Kraan

Op donderdag 20 juni begint de aannemer om 05.00 uur met het weghalen van de balken, waarvan de langste ongeveer dertig meter zijn. De kraan wordt eerst op de plek gezet waar nu nog het terras van Walden en Lebowski zijn te vinden, zodat de eerste vier balken aan deze zijde van de Dom weggehaald kunnen worden. Hiervoor met het terras van Walden tijdelijk worden leeggehaald.

Het Domplein wordt aan de kant van het VVV afgesloten om ruimte te maken voor de kraan. Er wordt voor bewoners en bezoekers van de horecazaken een strook van twee meter vrijgehouden. De voetgangers die richting de Oudegracht willen lopen, moeten dat doen via Flora’s Hof. Fietsers worden omgeleid via het Wed.

Academiegebouw

Zodra de eerste vier balken beneden zijn, wordt de kraan naar de ingang van het Academiegebouw gereden. Vanaf deze plek worden de overige balken weggehaald. Het Domplein wordt alleen afgesloten op de momenten dat er gehesen wordt. Dit duurt volgens de gemeente ‘enkele minuten’ per keer. “We hopen dit werk in de middag van 20 juni uit te voeren. Mogelijk is er uitloop naar vrijdag 21 juni.”

In augustus wordt de volgende stap in het verwijderen van de steiger gezet. In die maand worden namelijk de stalen constructie op de grond, het veiligheidsplatform en de bouwplaats weggehaald. De oplevering van de Domtoren staat gepland voor 9 november.