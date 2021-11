Flinke ravage na ongeval op Overste Den Oudenlaan; ‘wonder dat de inzittenden nog leven’ Bron: Instagramaccount Politie Basisteam Utrecht Zuid

Een auto met vier inzittenden is in de nacht van zaterdag op zondag verongelukt op de Overste Den Oudenlaan in Utrecht. Uit het onderzoek moet blijken of de bestuurder strafrechtelijk wordt vervolgd.