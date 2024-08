Flinke vertraging door ongeluk bij Leidsche Rijntunnel in Utrecht

Door een ongeluk bij de Leidsche Rijntunnel heeft het verkeer in de richting van Utrecht vrijdagochtend flinke vertraging opgelopen. De hoofdrijbaan van de A2 is dicht.

Bij het ongeluk, dat kort na 08.00 uur gebeurde, waren in ieder geval twee voertuigen betrokken. Onder meer een ambulance en de politie kwamen ter plaatse.

De hoofdrijbaan werd in de richting van Utrecht afgesloten, waarna een flinke file ontstond. Verkeer werd omgeleid via de parallelrijbaan, waardoor het ook daar een tijdje druk was.

Inmiddels zijn de bergings- en opruimwerkzaamheden bezig. Naar verwachting kunnen de rijkstroken binnenkort weer vrij worden gegeven, laat Rijkswaterstaat weten.