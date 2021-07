Flinke vertraging voor Smakkelaarspark; niet in 2022 maar in 2024 klaar

Er is een flinke vertraging ontstaan bij het nieuwbouwproject Smakkelaarspark in Utrecht. Het is een van de laatste grote projecten aan de binnenstadskant van het centraal station en het zou in 2022 klaar zijn. Nu verwacht de ontwikkelaar in 2024 klaar te zijn.

Op een van de meest hectische plekken van de stad werd vorig jaar begonnen met de bouw van Smakkelaarspark. Het Smakkelaarsveld, zoals het gebied voorheen genoemd werd, was jarenlang een plek zonder bestemming, er werden bouwmaterialen opgeslagen en fietsers konden er parkeren.

Dit nieuwe stuk stad bevat straks naast circa 140 woningen in drie gebouwen ook kantoorruimtes, een haven en horecaruimtes op een van de daken en in het park. Onder de gebouwen rijden de tram en de bus en komt een garage. Ook wordt de Leidse Rijn hersteld en verbonden met de Catharijnesingel. Het hoogste gebouw wordt ongeveer 45 meter. De horecazaak komt op het gebouw van rond de 30 meter, het dak van dit pand is publiek toegankelijk.

Uitdagingen

De start van de bouw van de gebouwen is gepland in het eerste kwartaal van 2022. Eigenlijk had dat jaar juist het hele gebied al klaar moeten zijn. De vertraging heeft te maken met de bijzondere en technische uitdagingen die deze locatie met zich meebrengt.

Met name het oplossen van trillingen van trein, tram en bussen – waarbij de trein maatgevend is – heeft meer onderzoek nodig gehad. Hierop is het ontwerp meerdere malen aangepast. Daarom verwacht men nu dat het project pas in 2024 gereed is.