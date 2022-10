Flitsbezorger Flink mag vestiging aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht niet heropenen van de rechter

De vestiging van Flink aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht blijft de komende tijd nog dicht. Dat heeft de voorzieningenrechter donderdag besloten. De gemeente besloot in februari dat de darkstore moest sluiten, omdat die in strijd is met het bestemmingsplan.

Flitsbezorgers zoals Flink bezorgen vanuit darkstores – eigenlijk een soort distributiepunten – boodschappen bij mensen thuis. Dat kan zorgen voor overlast, vanwege de logistiek en het materiaal dat bij een darkstore komt kijken, en de gemeente kreeg dan ook 29 klachten binnen over de locatie. Omdat de darkstore aan de Amsterdamsestraatweg in strijd bleek met het bestemmingsplan, moest Flink de deuren van de vestiging sluiten.

Flink ging bij de gemeente in bezwaar tegen de sluiting, maar dat haalde niks uit. Ook de rechter ging in juli niet mee in de bezwaren van de flitsbezorger. Flink besloot daarop in hoger beroep te gaan. Dat hoger beroep wordt begin 2023 behandeld, maar Flink vroeg de voorzieningenrechter om een zogenoemde voorlopige voorziening te treffen. Zo’n voorlopige voorziening kan worden aangevraagd als het hoger beroep nog in behandeling is.

Financiële schade

De flitsbezorger vraagt de rechter om een voorlopige voorziening te treffen vanwege “de schade die zij lijdt door de sluiting van de vestiging in het pand”. Het bedrijf wijst er bijvoorbeeld op dat huur- en personeelskosten doorlopen en dat er geen omzet wordt gemaakt. Ook zouden leveranciers bederfelijke voorraden hebben ingekocht die ze niet aan Flink kunnen leveren.

Flink wil dat de rechter het besluit dat de gemeente in februari heeft genomen schorst, omdat dit besluit onrechtmatig zou zijn en “haar belangen bij schorsing van dit besluit zwaarder wegen dan de belangen van het college”. Volgens Flink handelen zij niet in strijd met het bestemmingsplan, omdat ze – in tegenstelling tot wat de gemeente concludeert – detailhandel bedrijven.

In strijd met bestemmingsplan

De voorzieningenrechter oordeelde donderdag in het nadeel van Flink. “De voorzieningenrechter ziet naar zijn voorlopig oordeel in wat door Flink B.V. is aangevoerd onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat de uitspraak van de rechtbank in de bodemprocedure geen stand zal houden.”

Ook de voorzieningenrechter concludeert dat Flink in strijd met het bestemmingsplan handelde. “De voorzieningenrechter volgt het oordeel van de rechtbank dat die begripsomschrijving zo moet worden uitgelegd dat er in ieder geval sprake moet zijn van een uitstalling van goederen ten verkoop in het pand. Daarvan is geen sprake.” Ook heeft de vestiging geen showroom, een andere voorwaarde voor detailhandel.

Flink heeft geprobeerd om aan de eisen voor detailhandel te voldoen. Klanten kunnen bij vestigingen van Flink binnenlopen om hun bestelling op te halen of via een tablet een bestelling te plaatsen, die ter plekke wordt ingepakt door werknemers. Ook zouden klanten zelf bij de rekken boodschappen mogen aanwijzen of pakken. De rechter ziet dit als ‘ondergeschikte activiteit’ en oordeelt dat de hoofdactiviteit nog steeds flitsbezorging is.

Belangen

De voorzieningenrechter vindt verder dat Flink niet goed kan onderbouwen welke financiële schade het bedrijf lijdt. Daarnaast is een deel van de werkzaamheden verplaatst naar een andere vestiging in Utrecht, waar ook een gedeelte van het personeel aan de slag is gegaan. De rechter vindt dan ook dat de belangen van de gemeente Utrecht zwaarder wegen dan die van Flink.

Het door Flink ingestelde hoger beroep wordt begin volgend jaar behandeld. Dan moet dus duidelijk worden of de vestiging definitief dichtblijft.