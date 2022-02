Flitsbezorger Flink moet locatie aan Amsterdamsestraatweg in Utrecht sluiten van gemeente

De darkstore van flitsbezorger Flink aan de Amsterdamsestraatweg moet van de gemeente Utrecht dicht. Er kwamen 29 klachten binnen over de locatie maar dat is niet de reden van de sluiting. De locatie van Flink is in strijd met het bestemmingsplan en moet daarom dicht.

Zogeheten darkstores van flitsbezorgers zijn de afgelopen weken regelmatig in het nieuws. Amsterdam en Rotterdam verboden al eerder nieuwe vestigingen van flitsbezorgers. Dit soort bedrijven leveren binnen tien minuten boodschappen. Dit doen ze vanuit zogenoemde darkstores, centrale locaties die eigenlijk een soort distributiepunten zijn. Vanuit de darkstores worden de boodschappen bezorgd bij inwoners van de stad. Dit soort plekken kunnen voor overlast zorgen omdat er veel logistiek en materiaal komt kijken bij een darkstore.

Regels Utrecht

Nadat andere gemeenten afgelopen weken met nieuwe regelgeving kwamen over darkstores vroeg DUIC twee keer bij de gemeente hoe de situatie in Utrecht was. De gemeente liet toen weten nog geen overzicht te hebben over het aantal darkstores en geen inzicht te kunnen geven in het aantal klachten over dit soort locaties. In Utrecht zijn zowel Flink als Getir en Gorillas actief.

De gemeente schreef in algemene bewoordingen: “Wanneer bedrijven die gebruikmaken van fiets-/maaltijdbezorgers een nieuwe vestiging willen openen moet een darkstore (= distributiepunt) passen binnen de bestemming en moet vooraf worden gekeken naar de leefbaarheid, bijvoorbeeld plek voor de geparkeerde fietsen en/of brommers, af- en aanrijden en laden en lossen. Flitsbezorgers vallen qua wet- en regelgeving in de categorie maaltijdbezorgers.” Over een aantal locaties van darkstores is op voorhand overleg geweest met de gemeente.

Locatie Amsterdamsestraatweg

In navolging van onze vragen afgelopen weken laat de gemeente Utrecht vandaag weten dat er een probleem is met de locatie van Flink op de Amsterdamsestraatweg. Die schijnt in strijd te zijn met het bestemmingsplan en moet daarom dicht. Er is een last onder dwangsom opgelegd. De bekende Utrechtse jurist Kees van Oosten beklaagde zich maanden geleden al bij de gemeente over het feit dat de vestiging in strijd is met het bestemmingsplan.

Ook heeft de gemeente het aantal meldingen over darkstores in Utrecht uitgezocht. Er zijn in totaal 31 meldingen van overlast gedaan. In totaal gingen er 29 over de locatie aan de Amsterdamsestraatweg.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.