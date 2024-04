Flitshuwelijk blijkt geen oplossing voor wachtlijst maar wordt wel definitief ingevoerd in Utrecht

Sinds 2020 kunnen Utrechters ervoor kiezen om binnen vijf minuten aan een balie in het Stadskantoor met elkaar te trouwen. De hoop was dat dit flitshuwelijk zou helpen de wachtlijst van het eenvoudige huwelijk korter te maken, maar dat bleek niet het geval. Desalniettemin is besloten deze supersnelle vorm van de huwelijksvoltrekking definitief in te voeren in Utrecht.

Het idee voor het flitshuwelijk kwam vier jaar geleden van de lokale fractie van de VVD. Utrechters die met elkaar wilden trouwen, maar zonder al te veel poespas, konden er al voor kiezen om dit kosteloos op de zesde vierdieping van het Stadskantoor te doen. Bij deze vorm van ‘eenvoudig trouwen’ geeft het echtpaar elkaar het ja-woord en ondertekenen zij de papieren in een kamertje waar ruimte is voor een paar gasten. Deze ceremonie duurt zo’n tien minuten.

Sneller

Bij het flitshuwelijk, dat 258,60 euro kost, gaat het allemaal nog sneller. Deze manier van huwelijksvoltrekking verschilt niet veel van het ‘eenvoudig trouwen’, maar gebeurt wel gewoon aan de balie in plaats van een afgesloten ruimte. “Verondersteld werd dat een deel van de stellen die kiest voor kosteloos trouwen voor dit type huwelijk kiest, waardoor de wachttijd voor het kosteloze huwelijk korter wordt”, schrijft het college.

Uit de proef is echter gebleken dat de wachtlijst voor het gratis huwelijk niet korter is geworden. Bij de start van de pilot bedroeg die namelijk negen maanden en dat is nu nog steeds zo. De wachtlijst voor het flitshuwelijk is ongeveer drie maanden.

Bestaansrecht

Desalniettemin heeft het flitshuwelijk, zoals het college het beschrijft, ‘bestaansrecht’. “Er is een specifieke doelgroep die het zakelijke, administratieve flitshuwelijk verkiest boven het meer ceremoniële, eenvoudige huwelijk omdat het beter aansluit bij hun wens om zaken goed en snel te regelen.”

De mensen die tijdens de proefperiode toch kozen voor het eenvoudige huwelijk op de zesde verdieping van het Stadskantoor deden dat voornamelijk vanwege financiële redenen. Die huwelijksvoltrekking is namelijk gratis terwijl het flitshuwelijk bijna 260 euro kost.

Populariteit

Tijdens de evaluatie is namelijk gebleken dat 34 procent van de stellen koos voor het flitshuwelijk. Het college schrijft tot slot dat de meer traditionele en ceremoniële huwelijken aan populariteit inboeten en dat stellen er steeds vaker voor kiezen om het burgerlijke gedeelte van het huwelijk te scheiden van het feestelijke gedeelte.

“Vanwege bovenstaande conclusies voeren wij het flitshuwelijk structureel in waarbij de afspraakmogelijkheden voor het flitshuwelijk worden afgestemd op de vraag.”