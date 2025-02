Focusflitser komt ook naar Utrecht; boete voor bellen en appen achter het stuur

Utrecht krijgt binnenkort een focusflitser. Deze camera kan zien of automobilisten een mobiele telefoon vasthouden. Als dat het geval is, volgt er een boete van 430 euro op de mat. De allereerste focusflitser is recent geplaatst in Den Haag, Utrecht is binnenkort aan de beurt, zo laat het Openbaar Ministerie weten.

Als een automobilist 50 km/uur rijdt en drie seconden op een scherm kijkt, dan is diegene 42 meter verder. Dat is een half voetbalveld, waarbij de aandacht niet op de weg ligt. Om afleiding achter het stuur tegen te gaan zet het Openbaar Ministerie vijftig focusflitsers in.

De focusflitser heeft een camera die het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat kan detecteren. Foto’s waarop het systeem een mobieltje in de hand van de bestuurder herkend, worden doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Daar bekijkt een boa de foto’s nog eens. Is duidelijk dat de bestuurder een mobiel apparaat vast hield? Dan krijgt de kentekenhouder een boete van 430 euro.

De eerste focusflitser werd deze week door minister Van Weel (Justitie en Veiligheid) geïnstalleerd in Den Haag, daarna zou Utrecht volgen. De komende weken wordt de focusflitser getest, naar verwachting worden er vanaf april 2025 boetes opgelegd.

Waar de focusflitser in Utrecht komt, is nog niet precies bekend. De camera blijft enkele maanden op dezelfde plek staan en wordt daarna weer verplaatst.