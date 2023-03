Forse stijging van aantal boetes voor rijden onder invloed; vorig jaar 646 bekeuringen in Utrecht

Het aantal boetes voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie is fors gestegen. Werden er in Utrecht in 2021 nog 421 boetes uitgedeeld. In 2022 was dit opgelopen naar 646, zo meldt vergelijkingswebsite Independer op basis van politiecijfers

De politie laat weten dat er niet specifiek vaker is gecontroleerd, en dat de enorme stijging hierdoor niet kan worden verklaard. Ook de coronapandemie blijkt geen verklaring voor de stijging als je de cijfers bekijkt over een langere periode. Wel meet I&O Research in samenwerking met de politie al enige jaren een stijging van het alcoholgebruik onder automobilisten in Nederland. In 2022 reed volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 2,6 procent van de automobilisten tijdens weekendnachten onder invloed van alcohol. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 1,4 procent die in 2017 gemeten werd.

Gevolgen

De gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer zijn groot. Volgens Fonds Slachtofferhulp komen er jaarlijks 75 tot 140 mensen in Nederland om in het verkeer door ongelukken waarbij alcohol of drugs in het spel zijn. Naast letsel en de grote emotionele gevolgen heeft alcoholgebruik in het verkeer ook enorme financiële gevolgen voor de samenleving en de direct betrokkenen. Een beschonken bestuurder die schade veroorzaakt draait niet alleen op voor de eigen schade, maar verzekeraars verhalen meestal ook de schade van de tegenpartij.

Toename boetes in Utrecht forser dan elders

De stijging van het aantal boetes voor rijden onder invloed is met 53 procent in Utrecht een stuk groter dan het landelijke cijfer van 34 procent. Toch is het aantal boetes in Utrecht relatief laag vergeleken met andere steden. Per duizend inwoners zijn er in 2022 in Utrecht 2,2 overtredingen geconstateerd. In Amsterdam (2,7), Rotterdam (5,2), Den Haag (5,0) en Eindhoven (3,8) zijn relatief gezien een stuk meer boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed. Landelijk zijn 2,9 proces-verbalen per duizend inwoners opgemaakt voor het vergrijp.