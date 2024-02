Forse toename in aantal meldingen van ‘onbegrepen gedrag’ in Utrecht

Er komen steeds meer meldingen binnen over mensen met ‘onbegrepen gedrag’ in de gemeente Utrecht. Daarvoor waarschuwt de GGD regio Utrecht. Dit zijn waarschuwingen over mensen die niet (voldoende) voor zichzelf kunnen zorgen, overlast veroorzaken en soms een gevaar vormen voor zichzelf of anderen.

Vorig jaar kwamen er 1.247 meldingen binnen bij Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB), terwijl dat een jaar eerder nog 960 was en in 2021 in totaal 623. Bij dit meldpunt kunnen mensen met onbegrepen gedrag aangemeld worden, en dat aantal stijgt dus nu al een paar jaar op rij flink. Dit zijn cijfers van meldingen in de gemeente Utrecht.

Volgens de GGD regio Utrecht zijn er verschillende oorzaken te noemen. “Dit onderwerp staat hoog op de agenda. Niet omdat de problemen veranderd zijn. De maatschappij is veranderd. Door de wachtlijsten in de zorg, de energie- en wooncrisis is de druk bij deze groep mensen toegenomen en is er risico dat meer mensen in kwetsbare situaties terechtkomen of uitvallen.”

In de regio Utrecht werden vorig jaar 3.645 meldingen gedaan, ten opzichte van 2.742 in 2022. De meeste meldingen bij het MAB worden gedaan door de politie, ruim 80 procent. Daarna met zo’n 7,5 procent bezorgde buurtbewoners. Het aantal meldingen vanuit de politie is de afgelopen jaren ook flink gestegen. Veel van de meldingen gaan over psychiatrische- en sociale problematiek, ook verslavingsproblemen spelen een rol.