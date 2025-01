Landelijk forse stijging in aantal gevangen muskusratten; ook in Utrecht toename

Er zijn vorig jaar een stuk meer muskusratten gevangen. In Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het waterschap waar Utrecht onder valt, waren het er vorig jaar 3432. Een toename van 22 procent. De hogere vangst komt deels doordat er vorig jaar meer ratten vanuit Duitsland deze kant op kwamen, maar ook omdat er meer wordt ingezet op de bestrijding.

Dat de muskusrat zich snel in het centrum van de stad zal laten zien, is onwaarschijnlijk. De ratten hebben een oever van aarde nodig om in te kunnen graven. In de Oude Gracht zullen ze dus niet snel zitten.

De muskusrat komt van nature niet voor in Nederland, maar komt via de rivieren ons land binnen. Het vangen van de beesten is noodzakelijk om Nederland te beschermen tegen het water. De ratten graven holen en gangen in oevers en dijken, waardoor deze verzwakken.

Ook vormen ze een gevaar voor de biodiversiteit. Ze eten planten zoals riet, en verdringen andere soorten die wel in Nederland thuis horen.

Net zoals veel invasieve exoten heeft de muskusrat in Nederland geen natuurlijke vijand. Hierdoor plant hij zich snel voort. De waterschappen hebben de doelstelling om Nederland in 2034 muskusrat vrij te hebben. Om dit te halen worden de komende tijd elf extra bestrijders opgeleid.