Fosfineschip Coby vaart onder begeleiding van Rijkswaterstaat naar Ketelmeer, maar is niet welkom

De Coby, een van de schepen waar eind vorige maand het zeer gevaarlijke fosfine aan boord is ontdekt, vaart onder begeleiding van Rijkswaterstaat van Utrecht naar het Ketelmeer. De provincie Flevoland heeft volgens Omroep Flevoland echter geen toestemming gegeven om de lading in de regio te ontgassen.

Op 30 juli berichtte DUIC dat drie binnenvaartschepen aan de ketting waren gelegd omdat er fosfine aan boord was ontdekt. Een van die schepen, de Coby, lag ruim een week aan de kade langs de Uraniumweg in Utrecht.

Vandaag werd bekend dat Rijkswaterstaat dit schip begeleidde naar het Ketelmeer in de provincie Flevoland. Mogelijk kon de lading daar ontgast worden. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat kon dit echter niet bevestigen omdat dit buiten de bevoegdheid van de organisatie valt.

Onrust

In de provincie Flevoland is onrust ontstaan sinds bekend werd dat de schepen daar mogelijk zouden worden ontgast. Zo heeft bijvoorbeeld de lokale fractie van GroenLinks afgelopen vrijdag schriftelijke vragen ingediend aan de voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten.

“Heeft u zicht op de risico’s die het ontgassen van deze giftige stof heeft op de directe omgeving, bewoners van Ketelhaven, Schokkerhaven en recreanten?”, is te lezen in de vragen die nog niet beantwoord zijn.

Dwangsom

Inmiddels meldt Omroep Flevoland dat de provincie geen toestemming heeft gegeven de schepen te ontgassen. “Doet Rijkswaterstaat dit toch, dan moet er een dwangsom worden betaald van 50.000 euro”, aldus de omroep.

Wat er nu met de schepen gaat gebeuren is nog niet bekend. Het is dus niet duidelijk of de Coby weer terugkeert naar Utrecht.