Fotoboek Zicht op de Domtoren is bijna daar; help ons mee door alvast een exemplaar te bestellen

Terwijl de restauratie van de Domtoren in Utrecht na ruim vijf jaar bijna klaar is, wordt ook de laatste hand gelegd aan het grote fotoboek Zicht op de Domtoren. Help ons nog mee om de voorverkoop tot een succes te maken door nu alvast een exemplaar te bestellen. Op deze manier kan het boek ook daadwerkelijk gedrukt worden.

Na ruim vijf jaar verscholen te zijn geweest achter een geraamte van steigerpijpen is de Domtoren van Utrecht weer te zien. De ingrijpende restauratie zit er bijna op. Het icoon van de stad straalt weer en is volop vanaf straten en pleinen te bewonderen.

Het fotoboek Zicht op de Domtoren bevat ruim 150 pagina’s met tientallen aanzichten op de Domtoren. Vanuit andere bekende gebouwen, maar ook vanuit de slaapkamers, keuken en woonkamers van gewone Utrechters.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Om het boek compleet te maken is ook het fraaie uitzicht vanaf de Domtoren volledig 360 graden vastgelegd en zijn er beelden te vinden van de restauratie. Dit alles wordt aangevuld met een uitgebreide inleiding door de historische vereniging Oud-Utrecht. Het boek is een must voor iedere Utrechter.

Om dit boek uit te kunnen geven hebben wij jullie hulp nodig. Door nu alvast een exemplaar te bestellen voor 30 euro zorg je ervoor dat het ook daadwerkelijk gedrukt kan worden. Dit is dé kans om jouw eigen exemplaar te bemachtigen en mee te helpen aan dit unieke project.