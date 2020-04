Fotoproject ‘Captured at home’ portretteert Utrechters thuis in coronatijd

De Utrechtse fotografe Krystle Woods is afgelopen week begonnen met het project ‘Captured At Home’. Ze gaat langs bij mensen in Leidsche Rijn, om hun door de ramen heen te portretteren. Ze hoopt zo vast te leggen hoe de Utrechters in deze periode verplicht thuis moeten blijven.

Captured At Home – thuis gevangen – is voor veel mensen door de coronacrisis op het moment de realiteit. “Het is mijn passie om bijzondere momenten vast te leggen. Deze tijd hoort daar zeker ook bij. Het initiatief van de berenjacht (waarbij mensen een knuffelbeer voor het raam zetten voor een kinderspeurtocht, red.) leeft heel erg in Leidsche Rijn.”

Het inspireerde Krystle om zelf ook een balletje op te gooien. “Gewoon uit nieuwsgierigheid of er animo voor zou zijn. En dat was er zeker. Er zijn in een keer heel veel aanmeldingen voor binnen gekomen. De reacties zijn tot nu toe echt leuk.”

Poseren

De meeste afspraken worden via mail gemaakt. “Sommige mensen melden zich alleen aan met naam en adres en anderen zetten er gelijk een heel verhaal bij. Op die manier komen er iedere dag nieuwe creatieve ideeën bij.”

“De een wil voor het raam dansen en de ander op een bepaalde manier poseren. Een alleenstaande vrouw had zich aangemeld. Op sociale media las ik dat haar bedrijf die dag drie jaar bestond, dus ben ik er op dezelfde dag nog langsgegaan.”

Dat soort gevallen krijgen altijd even voorrang. “Bij een jarig jongetje thuis hadden zijn ouders allemaal ballonnen opgehangen. Een zwangere vrouw was deze week uitgerekend, dus ook daar ging ik gelijk langs.”

Aanbellen

Bij sommige mensen belt Krystle aan, maar bij anderen is even zwaaien al voldoende. “De meeste huizen hier hebben een mooi raam aan de voorkant om de foto in te maken. Sommige mensen uit de buurt kende ik al van gezicht, het is grappig om nu bij hun aan de deur te staan.”

Het doel van het project is het onthouden van wat er nu allemaal gebeurt. “Wat ik het leukst vind is om kinderen een herinnering aan deze tijd mee te geven. Leidsche Rijn is een wijk vol kinderen, en die zijn de coronacrisis straks allemaal weer vergeten”, vertelt Krystle.

Volgens Krystle komen herinneringen makkelijker naar boven met een foto. “Dat is altijd wel het doel als ik dingen vast leg. Juist omdat dit bij kinderen altijd wat minder binnenkomt, zou het mooi zijn als we ze er later over kunnen vertellen met een foto erbij.”

Een beetje overvallen door het succes is Krystle wel. “Qua aanmeldingen zit ik de komende tijd nog wel even vol. Ik heb mijn eigen werk en gezin er natuurlijk nog bij.” Er komen nog steeds dagelijks aanmeldingen binnen. “Ik hoop heel erg dat ik het allemaal kan waarmaken. Zolang ik er tijd voor vrij kan maken, ga ik ermee door!”

Het project kan gevolgd worden op instagrampagina van Krystle.