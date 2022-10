Fotoreportage: Wasserettes als huiskamers van de stad

Terwijl de wasmachines rustig rommelend ronddraaien en de klok secondes wegtikt maken de bezoekers een praatje met elkaar. Waar de meeste Utrechters hun broeken, rokken en sokken thuis in de wasmachine gooien is er ook een groep die regelmatig in de wasserette komt. Ilse Swank kende de wasserettes vooral uit het buitenland, maar regelmatig keek ze ook door het raam naar binnen bij de wassalons in Utrecht. Ilse besloot naar binnen te stappen en ondertussen heeft ze alle wasserettes in de stad bezocht. Daar fotografeerde ze het leven naast de wasmachines.

Her en der door stad verspreid zijn ze nog te vinden; ruimtes vol met wasmachines en drogers. Enkele stoelen op een rij om het wachten een beetje aangenaam te maken. Vaak ook met een wasserettemanager die het werk uit handen kan nemen of die er is om alles in goede banen te leiden.

Ilse heeft alle wasserettes in Utrecht vanbinnen gezien. “Ik fietste weleens langs wasserettes in de stad en het intrigeerde mij mateloos. Ik doe mijn was gewoon thuis en was benieuwd wie er allemaal in deze wasserettes langskomen.” In het dagelijks leven is Ilse docent op de Montessorischool in Oog in Al, maar ze pakt ook regelmatig de fotocamera. Ze besloot om alle wasruimtes langs te gaan en ze te fotograferen.

Voor de mensen die het echt niet weten; in wasserettes kunnen mensen terecht om een wasje te draaien. Er staan vaak tal van machines op een rij die zelf te bedienen zijn. Menig wasserette heeft ook wel personeel, zij doen bijvoorbeeld ook de was voor horecazaken. “Of ze strijken en vouwen de was voor je op.” Maar in alle wasserettes komen mensen die vaak geen wasmachine hebben, of het gewoonweg gezellig vinden. “Ik heb veel mensen ontmoet die bijvoorbeeld maar voor een jaar in Utrecht wonen, die kopen dan geen wasmachine. In Overvecht raakte ik weer veel in gesprek met mannen met een migratieachtergrond en op het Utrecht Science Park kwamen alleen maar studenten.”

Wat Ilse vooral opviel: “De goede sfeer in alle wasserettes. Sommige mensen komen daar al jaren wekelijks langs en kennen elkaar. Dan is het ook gewoon heel gezellig. Het is ook even een moment van rust, want je moet toch wachten tot je was klaar is.

Wat ik ook leuk vond om te horen is dat alle wasserettes in Utrecht goed over elkaar spraken, er leek geen concurrentie te zijn. Overal waar ik kwam sprak ik aardige mensen, zowel de mensen die er werken als de bezoekers. In Kanaleneiland ontmoette ik een paar jonge mannen, die zeiden dat hun moeders altijd de was deden vroeger maar dat ze sinds kort juist de was voor hun moeders doen. Dat vond ik mooi om te horen.”

Wat is de kracht van de wasserettes in Utrecht volgens Ilse? “Het zijn plekken waar mensen samenkomen, soms voor een vluchtig bezoek maar vaker nog voor het sociale karakter om naast de was ook gewoon samen te komen.”