Foto’s: De Utrechtse terrassen zijn weer open Foto's: Bas van Setten & Robert Oosterbroek

Op verschillende plekken in Utrecht stonden maandagochtend mensen te wachten om weer op één van de terrassen in de stad plaats te nemen. Na een maandenlange sluiting mocht er vanaf 12.00 uur weer iets besteld worden op een plekje in de zon.

Op verschillende plekken in Utrecht stonden maandagochtend mensen te wachten om weer op één van de terrassen in de stad plaats te nemen. Na een maandenlange sluiting mocht er vanaf 12.00 uur weer iets besteld worden op een plekje in de zon. Onder andere op de Neude, Stadhuisplein, Ledig Erf en Lucasbolwerk zijn de terrassen weer geopend. Gasten moesten van tevoren reserveren. Vlak voor 12.00 uur stond er bij de Neude een rij. De terrassen van de verschillende horecaondernemers aan het plein zijn afgezet met een hek en gasten kunnen vanaf twee kanten naar binnen. Vooraf moeten mensen hun reservering laten zien. Ook is er op sommige plekken extra ruimte gemaakt voor een terras zoals op het Stadhuisplein. Fotoverslag Volledig verslag Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!