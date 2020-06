Foto’s: Duizenden demonstranten op Jaarbeursplein in Utrecht maken vuist tegen racisme

Zo’n 3.500 mensen protesteerden vrijdagavond op het Jaarbeursplein tijdens de Black Lives Matter-demonstratie. Het plein was afgeladen en op een gegeven moment werd er dan ook niemand meer toegelaten. De sfeer tijdens de demonstratie was goed.

Verschillende mensen waaronder de Utrechtse rapper Lauran Helberg, Leroy Lucas en Sylvana Simons spraken de menigte toe. Er werden leuzen geroepen, luid geapplaudisseerd en gejuicht, maar er waren ook momenten van stiltes.

De organisatie had op de grond van het Jaarbeursplein kruizen getekend zodat de demonstranten genoeg afstand konden houden. Rond 19.00 uur was het plein vol en werd opgeroepen om niet meer naar voren te komen.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Ordelijk

Burgemeester Jan van Zanen keek terug op een ordelijk en rustig verlopen demonstratie. “De deelnemers hielden zich aan de afstandsregels en de aanwijzingen van de organisatie.”

De afgelopen week is er op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding zijn de protesten in de Verenigde Staten die volgen op de dood van George Floyd.