Foto’s en video’s: Noodweer met knallend onweer boven Utrecht

Het stormde zondagavond even heftig in Utrecht. Het KNMI had kort daarvoor code oranje afgegeven voor de stad. Veel bliksem, harde klappen en fikse regenbuien trokken over Utrecht.

De onweersbui boven Utrecht begon rond 21.00 uur en duurde zeker een halfuur. Veel Utrechters keken naar het schouwspel vanaf hun balkon of vanuit hun raam en maakten er foto’s en filmpjes van. Zo plaatst Mattijs Glas in een bericht op Twitter: “Ik heb in mijn leven wat flinke klappers gezien maar dit is veruit de hardste die ik ooit opnam, zó oorverdovend hard dat mijn microfoon het amper oppikte.”

Bekijk hieronder een aantal foto’s en video’s die mensen plaatsten van het noodweer in Utrecht.

Ik heb in mijn leven wat flinke klappers gezien maar dit is veruit de hardste die ik ooit opnam, zó oorverdovend hard dat mijn mic het amper oppikte (inslag op t=15) #codeoranje #Utrecht #blikseminslag #bliksem #groteboem pic.twitter.com/iaicuPF0hH — Mattijs Glas (@MattijsGlas) August 16, 2020

Onweer in Lombok, Utrecht 🌩 [spam] pic.twitter.com/gXT9hGKQ7V — Eva Saputo (@evasaputo) August 16, 2020