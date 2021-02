Foto’s: Er wordt geschaatst op de Utrechtse Nieuwegracht

Een handjevol mensen was zondagochtend aan het schaatsen op een deel van de Utrechtse Nieuwegracht. Er werd gesproken over een ‘memorabel moment’.

Toen eind vorige week bekend werd dat het een aantal dagen flink ging vriezen ontstond de hoop dat er wellicht geschaatst kon worden op de grachten in Utrecht. Een horecaondernemer had zelf een alternatieve Elfstedentocht verzonnen, die deels over de Oudegracht liep.

Helaas bleek het toch niet hard genoeg te hebben gevroren. Het ijs op de Oudegracht was niet dik genoeg om op te schaatsen. Vrijdagavond is er zelfs iemand doorheen gezakt.

Op de Nieuwegracht kon zondag dus wel geschaatst worden. Ook op veel andere plekken in de stad gaan de mensen het ijs op. Onder andere in het Máximapark, Park Transwijk, de Zilveren Schaats en Wilhelminapark wordt geschaatst.