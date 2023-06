Foto’s: Grote crisisoefening op Utrecht Centraal; van gijzeling tot aangetroffen explosieven

Op en rondom station Utrecht Centraal is donderdag door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), NS, ProRail, politie, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Openbaar Ministerie en gemeente Utrecht een grote crisisoefening gehouden. Zo werd er in de tunnel en op het perron geoefend met een explosief. Op het Smakkelaarsveld werd later een gijzeling nagebootst.

De hulpdiensten kregen tijdens de oefening ‘Explosive Lion’ te maken met een aantal scenario’s en konden op die manier hun inzet tijdens grootschalige incidenten oefenen. De oefening was op verschillende locaties op en rond het station en trok veel bekijks, ondanks dat het maar deels voor publiek te zien was.

Jaap Donker, directeur van VRU, was aanwezig bij de oefening en laat weten: “Het is uniek dat we met zo’n tweehonderd hulpverleners op het drukste verkeerspunt van Nederland hebben kunnen oefenen. Alles bleef gewoon doorgaan, op het station, het treinverkeer en in de omgeving.”

Om aanwezigen op de hoogte te stellen van de oefening, werden er flyers door de VRU uitgedeeld en stonden er matrixborden in de omgeving. Donker: “We kregen veel positieve reacties van het publiek. Mensen gaven aan dat ze het mooi vonden dat dit hier wordt beoefend.”

Explosief en gijzeling

Majoor Peter, Regionaal Militair Operationeel Adviseur Utrecht, vertelt: “We zijn vandaag begonnen op het centraal station. Daar hebben we in een tunnel en op het perron explosieven aangetroffen. Een uur later vond er een gijzeling op het Smakkelaarsveld plaats.”

De oefening van donderdag rondom het centraal station in Utrecht is onderdeel van een meerdaagse oefening. “Met alle partijen oefenen we gezamenlijk om beter voorbereid te zijn op het moment dat het echt nodig is”, aldus Peter.