Foto’s: Het vriest dat het kraakt en langs de Utrechtse grachten hangen weer ijspegels

Het vries dat het kraakt en aan de vele middeleeuwse waterspuwers langs de Oude- en Nieuwegracht in Utrecht hangen weer ijspegels. Sommigen daarvan zijn zo lang dat ze de grond raken.

Het is al een paar dagen erg koud in Utrecht. De temperatuur schommelt rond het vriespunt en in Overvecht wordt zelf geschaatst op natuurijs. Langs de Oude- en Nieuwegracht is ook goed te zien dat het koud is, want aan de middeleeuwse waterspuwers hangen meterslange ijspegels.

De waterspuwers zijn onderdeel van een systeem dat ervoor moet zorgen dat er geen regenwater de werfkelders insijpelt. De neerslag stroomt namelijk via de gleuven tussen de klinkers op de waterdichte laag op het dak van zo’n kelder naar de waterspuwer, om vervolgens via de werf in de gracht terecht te komen.

Vanwege de kou bevriest dit water, waardoor op den duur een ijspegel ontstaat. Het tafereel zorgt voor een mooi winters beeld op de werven. Sommige ijspegels zijn zo groot dat ze alweer de grond raken, anderen zijn ondertussen afgebroken. Komende nacht gaat het nog vriezen, maar daarna wordt het langzaam weer warmer.