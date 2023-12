Foto’s: Honderden klimaatactivisten blokkeren Daalsesingel in Utrecht

Honderden klimaatactivisten blokkeerden zaterdag de T-splitsing nabij de Daalsesingel en de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. De toegangswegen tot dit verkeerspunt waren ook afgesloten, waardoor automobilisten niet vast kwamen te staan.

Extinction Rebellion en Scientis Rebellion (SR) maakten eerder deze week al bekend dat ze met honderden mensen bij het kantoor van Energie Beheer Nederland (EBN) aan de Daalsesingel zouden gaan demonstreren. “We verwachten dat er een paar honderd actievoerders komen. Met een demonstratie van deze omvang is de kans groot dat we de weg gaan blokkeren”, liet een woordvoerder van SR eerder weten aan DUIC.

Blokkade

Rond het middaguur liepen de demonstranten de T-splitsing op, waardoor het verkeer niet meer door kon rijden. Deze automobilisten keerden vervolgens op advies van de politie om, om via een andere weg op de plek van bestemming te komen. Vrijwel direct werden ook de toegangswegen tot de T-splitsing afgesloten.

Het energiebedrijf EBN is een zelfstandige onderneming, met de Nederlandse staat als enige aandeelhouder, gespecialiseerd in het opsporen, winnen en opslaan van aardgas en aardolie. Scientist Rebellion stelt drie eisen aan EBN: het stoppen van nieuwe gasboringen, het ondertekenen van het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty en de ‘waarheid vertellen’ over de klimaat- en ecologische crisis. De actiegroep is van plan te blijven tot deze eisen zijn ingewilligd.

Omleidingen

De gemeente liet eerder weten rekening te houden met verkeershinder vanwege het protest. Mensen die zaterdag in de binnenstad moeten zijn worden geadviseerd om lopend, met de fiets of met de trein te komen. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd en omleidingen. Deze omleidingen worden aangegeven met borden.

“Het busvervoer wordt in een deel van de stad omgeleid. Kijk op de website van de ov-maatschappij voor de actuele dienstregeling. De stad is goed bereikbaar met de trein”, is te lezen op de website van de gemeente.