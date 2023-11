Foto’s: Honderden mensen bijeen rondom Stadhuis in Utrecht als tegenreactie op winst PVV

Honderden mensen kwamen donderdagavond bijeen rondom het Stadhuis in Utrecht. De actie was een tegenreactie op de verkiezingswinst van de PVV. De betogers gingen enkele rijen dik rondom het Stadhuis staan en riepen ‘You are not alone’. De aanwezigen spraken van een solidariteitsactie tegen uitsluiting en discriminatie. Verschillende politici waren bij de actie aanwezig.

“Deze verkiezingsuitslag is een klap. Nooit zullen wij accepteren dat mensen als minder worden gezien, worden uitgesloten en gediscrimineerd”, liet Charifa Soulami, een van de initiatiefnemers op voorhand weten.“Nu is het tijd om schouder aan schouder te staan. Samen houden we elkaars hand vast rondom ons huis van de democratie. In Utrecht laten we niemand los!”

De actie bij het Stadhuis duurde ongeveer een half uurtje, waarna er een andere demonstratie begon. Bij dat protest was het meerdere keren onrustig omdat PVV-aanhangers de demonstratie probeerden te verstoren