Foto’s: Kijken bij The Cube en de subtropische binnentuin van Central Park tijdens Dag van de Architectuur

Belangstellenden konden zaterdag tijdens de Dag van de Architectuur in Utrecht een kijkje nemen in bijzondere gebouwen en op bouwplaatsen. Twaalf projecten deden dit keer mee en Central Park én The Cube waren erg populair onder de bezoekers.

“Met een getrapt daklandschap en twee hoogte-accenten van 50 meter vormt het studentenwooncomplex The Cube een landmark in het vernieuwde centrum van de Utrechtse wijk Overvecht”, is te lezen op de website van AORTA, de organisatie van de Dag van de Architectuur in Utrecht.

Ruben Smits van architectenbureau Team V leidde de bezoekers door het gebouw dat hij mede heeft ontworpen. Na een rondje langs de plint stapte het gezelschap in de lift om vervolgens uit te komen op het dakterras op de 15e verdieping.

Central Park

De rondleiding door Central Park startte op het Forum. Architect Chris Woltjes van GROUP A vertelde dat deze plek rond station Utrecht Centraal naadloos aansluit bij Central Park.

De meest iconische plek van de toren is misschien wel de subtropische binnentuin die zich op zo’n 45 meter bevindt. Vanaf de buitenzijde is deze plek geaccentueerd met een onderbreking in het ontwerp van het gebouw. Ook nam het gezelschap een kijkje op de bovenste verdieping die momenteel nog leeg staat.

Overige plekken

Naast deze twee locaties, die allebei volgeboekt waren, konden mensen zaterdag ook een kijkje nemen bij Solo, Meergeneratiehof Kas & Co, High Five & Universiteitsbibliotheek, Leidsche Rijn Centrum, Wooncoörperatie Overhoop, Dickensplaats, De Nieuwe Defensie, Rijnvliet, Werkspoorkwartier en RingPark. Bekijk de website van AORTA voor meer informatie over alle locaties.