Foto’s: meer dan 200 mensen krijgen vandaag Domtoren-tattoo in de Domtoren

Terwijl de toeristen rondleidingen krijgen zijn een tiental tatoeëerders in de Michaelskapel in de Domtoren druk aan het werk. Ruim 230 mensen krijgen vandaag een tattoo van de Domtoren in Utrecht. De restauratie van de Domtoren nadert na jaren eindelijk het einde. Op 9 november wordt dit groots gevierd, maar tot die tijd zijn er al tal van activiteiten. De Domtoren is vandaag een tijdelijke tattoo-studio. Verschillende artiesten van Priktattoo zijn nog tot vannacht 01.00 uur bezig om liefhebbers te voorzien van een Domtoren-plaatje. Er waren meer dan 900 aanmeldingen, uiteindelijk blijft er plek te zijn voor ongeveer 230 gegadigden. In de Michaelskapel werken de tatoeëerders af en aan, onder het toeziend oog van toeristen die het uitzicht vanaf de Domtoren gaan bekijken. Wethouder Dennis de Vries was vrijdagochtend de eerste die een Domtoren-tattoo liet zetten.

