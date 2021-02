Foto’s: Met dichtgeknepen ogen de heuvel af in het Utrechtse Griftpark Foto's: Bas van Setten

Met een slee, een step of op de buik; tientallen kinderen (en volwassenen) gleden zondagmiddag in het Utrechtse Griftpark de heuvel af. Het was een tafereel dat we lang niet hebben gezien.