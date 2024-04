Foto’s: Opbouw voor Koningsdag in Utrecht in volle gang Foto's: Isis Bartels

Koningsnacht en -dag staan voor de deur en de opbouw in Utrecht is inmiddels in volle gang. Natuurlijk zijn er die dagen weer allerlei evenementen in de stad en daarvoor zijn faciliteiten nodig. Overal in de binnenstad verschijnen momenteel dus tenten, podia en versiering. Op de foto’s hieronder is te zien hoe de opbouw in zijn werk gaat.