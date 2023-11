Foto’s: opkomst in Utrecht boven de 50 procent

De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen in Utrecht is om 17.00 uur boven de 50 procent gestegen. In gymzalen, gebedshuizen, TivoliVredenburg, scholen en station Utrecht Centraal is het een komen en gaan van stemmers. Alle stembureaus zijn open tot 21.00 uur.

Daarna begint direct het tellen van de stemmen. Rond 21.00 uur wordt de landelijke exitpoll verwacht bij de NOS. Deze exitpoll is een indicatie, er zit een foutmarge op. Daarna maken gemeentes bekend hoe er in hun stad gestemd is. In het begin zijn dit vooral kleinere gemeentes, en later op de avond en in de loop van de nacht komen ook grotere gemeentes. Waarschijnlijk is dus pas donderdag bekend hoe Utrecht gestemd heeft tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.