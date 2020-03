Foto’s: Rustige zonnige zaterdagmiddag in Utrecht Domplein. Foto's: Bas van Setten

Een zonnige zaterdagmiddag in maart is onder normale omstandigheden in het centrum van Utrecht het recept voor volle terrassen en drukke winkelstraten. Zaterdag 28 maart is echter de eerste zaterdag nadat veel zaken zijn gesloten door de coronacrisis, waardoor de binnenstad er stilletje bij ligt.

Om de spreiding van het coronavirus in te dammen heeft het kabinet vorige week een aantal maatrelen genomen zoals het sluiten van de horeca. Winkels hoeven niet per se dicht, maar veel ondernemers kiezen er toch voor om de deuren gesloten te houden. Dit leidt ertoe dat het in de Utrechtse binnenstad aanzienlijk rustiger is dan op een reguliere zaterdagmiddag. Op de Oudegracht, de Lange Elisabethstraat, het Domplein en Hoog Catharijne lopen weliswaar mensen, maar een stuk minder dan normaal. Een bloemverkoper aan de Oudegracht beaamt dat. “Normaal gesproken heb ik twee keer zoveel bloemen uitgestald als nu en staan er mensen in de rij. Nu heb ik geluk dat de zon schijnt anders had ik waarschijnlijk helemaal geen klanten.” (Tekst loopt door onder afbeelding) Vredenburg Op het Vredenburg is wel levendigheid te bespeuren. De gemeente heeft er namelijk voor gekozen dat markten in de openlucht wel door mogen gaan. Eerder vandaag werd bekend dat er in de gemeente Utrecht twintig nieuwe coronabesmettingen zijn aangetoond waardoor het totaal op 121 komt te liggen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat mensen met milde klachten niet meer getest worden op het virus. Fotoverslag Volledig verslag Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

