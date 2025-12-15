Foto’s: schade aan Drift 25 na vertrek pro-Palestina demonstranten

De pro-Palestina demonstranten hebben zondag, na twaalf dagen bezetting, Drift 25 verlaten. Ze gaven daarmee gehoor aan de sommatie van de Universiteit Utrecht (UU), die de universiteit vrijdag heeft opgelegd. De UU verzocht de demonstranten zondag vóór 12.00 uur te vertrekken, anders volgden gerechtelijke stappen, waaronder een kort geding.

Doordat de demonstranten luisterden naar de sommatie, zet de universiteit de civiele procedure en het kort geding niet voort. Een woordvoerder laat weten dat de universiteit na het vertrek van de bezetters samen met de politie de situatie van het pand onderzoekt. Wanneer het pand wordt geopend voor onderwijsdoeleinden is nog niet bekend. De universiteit wil eerst herstel- en schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren.

Verf, stickers en lijm

Hoewel de universiteit en politie de status nog onderzoeken, is duidelijk te zien dat het pand is beschadigd. Binnen zijn deuren gebarricadeerd, muren beklad en hangen er stickers, waaronder op lastig verwijderbare plekken. Ook is zichtbaar dat de demonstranten niets hebben opgeruimd de afgelopen dagen.

Tekst loopt door onder foto’s.

Aan de buitenkant is het gebouw eveneens beschadigd. Er liggen bijvoorbeeld rode verfsporen. Daarnaast bleek bij aankomst dat een aantal buitendeuren vannacht door de demonstranten is dichtgelijmd.

Desondanks zegt de facility manager van de UU dat de schade “relatief meevalt, als je het vergelijkt met voorgaande bezettingen”.

Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en de verhitte discussies die hieruit in het verleden zijn voortgekomen, heeft DUIC ervoor gekozen om de mogelijkheid tot reageren op dit artikel uit te schakelen. We begrijpen dat dit onderwerp sterke gevoelens kan oproepen, maar we willen een veilige en respectvolle omgeving behouden voor al onze lezers. We moedigen iedereen aan om het artikel met openheid en respect te lezen.