Foto’s: schetsen de artist impressions van Utrecht eigenlijk wel de werkelijkheid? Deel 2

Regelmatig publiceert DUIC artist impressions van grote bouwprojecten in de stad. Van het stations- en winkelgebied in Utrecht hebben wij al vaak dit soort toekomstbeelden gepubliceerd. Er worden steeds weer projecten opgeleverd en dan kunnen we kijken of de eerder gepubliceerde artist impressions eigenlijk wel een geloofwaardig beeld gaven van de toekomst. Beoordeel zelf en zoek de verschillen. Bekijk hier deel 1.