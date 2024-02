Foto’s: Sensationele Wall of Death te zien in Utrecht Foto's: Robert Oosterbroek

The Lucky Daredevils zijn overal in Europa te vinden met hun sensationele Steile Wand, ook wel The Wall of Death genoemd. Deze dagen staan ze in Utrecht op de Motorbeurs in de Jaarbeurs. Het is van oudsher een kermisattractie waarin rijders op de motor of kart in een grote tonvormige baan rijden. De snelheden zijn hoog, en er is flinke balans nodig om de voertuigen tegen de wand op te krijgen. Het publiek kijkt van boven hoe de teamleden – met namen als Marvelous Marv – van The Lucky Daredevils hun stunts beoefenen.

