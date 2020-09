Foto’s: Singel nu echt weer rond, laatste damwand weggehaald

Het laatste beetje zand en de damwand tussen de nieuwe en de ‘oude’ singel zijn weggehaald en daarmee stroomt het water weer helemaal rond de Utrechtse binnenstad. Een historisch moment, maar dat wordt door de gemeente pas gevierd op 12 september.

Het weghalen van de damwand is het slotstuk van een project waar in 1997 over besloten werd. Het water zou terugkeren in de gedempte singel en daarmee zou de watergang weer helemaal rond de stad lopen. Dat is nu gebeurd.

Het eerste gedeelte van de herstelde singel, tussen de Weerdsluis en de Monicabrug, werd in 2001 al opgeleverd. Een jaar later stroomde het water tot aan Paardenveld. Daarna was het lang wachten totdat de singel weer wat extra meters kreeg. Er kwam namelijk nog een raadgevend referendum over de verdere uitwerking van het stationsgebied en de singels.

2015

In 2015 kon er begonnen worden met het graven van een nieuw stuk singel. In december van dat jaar stroomde het water tot aan Vredenburg. Een jaar later kon het water weer wat verder stromen, tot aan Hoog Catharijne. Op 28 augustus van dit jaar werd het laatste zand weggeschept tussen het winkelcentrum en de Marga Klompébrug. Toen restte alleen nog een metertje zand en een damwand tussen de nieuwe en de oude singel. Die zijn nu ook weg.

De officiële opening van de herstelde singel staat gepland op 12 september. Dit zou eigenlijk met een groot feest moeten gebeuren, maar de coronamaatregelen maken dit onmogelijk.

Bekijk hieronder foto’s die tussen 2015 en 2020 gemaakt zijn van het uitgraven van de singel.