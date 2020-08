Foto’s: Steeds meer geïmproviseerde terrassen in de Utrechtse binnenstad

Om Utrechtse horecazaken tegemoet te komen in coronatijd, hebben ze van de gemeente ruimte gekregen om hun terrassen uit te breiden, of er een neer te zetten als ze voorheen nog geen terras hadden. Door deze versoepeling van de regels barst het in de stad van geïmproviseerde coronaterrassen.

In mei besloot de gemeente dat horecagelegenheden die al een terras hebben een aanvraag konden doen bij de gemeente om hun terras uit te breiden. En in juni konden ook zaken zonder terras een aanvraag doen om bijvoorbeeld op een stuk braakliggend terrein, dat niet direct aan het horecabedrijf grenst, stoelen en tafels neer te zetten. Soms staat daar ook een mobiele bar bij, zodat het personeel niet met dienblad de weg hoeft over te steken.

De horeca heeft al veel inkomsten misgelopen door de coronacrisis. Door het uitbreiden of aanleggen van een terras kunnen horecazaken weer een beetje bijspijkeren. De terrassen zijn zo aangelegd dat er nog steeds voldoende afstand gewaarborgd wordt tussen voetgangers en terrasgangers. Sommige stukken, zoals bij de Ganzenmarkt en het Stadhuisplein, zijn nu afgesloten voor fietsers zodat de terrassen meer ruimte hebben.

De versoepeling van de terrasregels in Utrecht gelden nog tot 1 november dit jaar.