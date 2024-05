Foto’s: tienduizenden bezoekers op Bevrijdingsfestival Utrecht

Op 5 mei vierde Utrecht traditiegetrouw de vrijheid met het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk en op verschillende plekken in Utrecht. Tijdens de 29e editie van het festival zat de sfeer er goed in, met ruim 41.500 bezoekers en zonnig lenteweer.

Hoewel de deuren van het festivalterrein om 12.30 uur opengingen, zaten de eerste bezoekers al rond 09.00 uur voor de deur. Deze fans waren speciaal voor het optreden van Bankzitters gekomen. Na het openen van de hekken sprintten de fans naar het hoofdpodium, waar zangeres FAY het Sena Performers Podium aftrapte.

Bij de Bankzitters stroomde het veld volledig vol en hoorde je het publiek alle teksten mee zingen en rappen. Ook de optredens van CHO, The Cool Quest, Claude, DeWolff, YĪN YĪN, Rolf Sanchez en afsluiter ZER00S HEROES waren een feestje.

Om 16.55 uur stonden alle veertien Bevrijdingsfestivals – met in totaal meer dan 1 miljoen bezoekers – stil bij het idee dat we in een land wonen waar we in vrijheid een feest kunnen vieren en dat dit niet vanzelfsprekend is. De Kinderambassadeurs van de Vrijheid – groep 8 van Basisschool De Schakel uit Overvecht – hadden de eer om vanaf het hoofdpodium de Vrijheid Opblaasballen het publiek in te hooien.

In 2025 is het 80 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Bevrijdingsfestival Utrecht is van plan om 80 jaar vrijheid te vieren met een speciale jubileumeditie. Om deze jubileumeditie groots te kunnen vieren heeft Bevrijdingsfestival Utrecht een GoFundMe opgezet.