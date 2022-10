Foto’s: Tientallen kinderen hebben vannacht gekampeerd in Bibliotheek Neude

Tientallen kinderen hebben de nacht doorgebracht in Bibliotheek Neude in Utrecht. De bieb was voor het eerst omgetoverd tot kampeerterrein met in de grote hal een heleboel tentjes. Na een laatste voorleessessie bij het kampvuur ging iedereen rond 23.00 uur bed in.

“We moeten nog even gaan kijken of er geen studenten zijn achtergebleven in de studiezaal”, roept de nachtwaker. Hij is met zijn laatste ronde bezig en geïnteresseerde kinderen mochten mee. “Ik loop elke nacht met deze lantaarn een ronde om te kijken of er niet nog mensen in de bibliotheek zijn.” Deze nacht was er niemand achtergebleven.

Tekst gaat verder onder afbeeldingen

Het was een dolle boel in de bibliotheek aan de Neude. Vanwege de Kinderboekenweek mochten ruim 90 kinderen komen overnachten, vergezeld door een ouder of verzorger. De hele hal stond vol met tentjes, er was een campingdisco, een ‘kampvuur’ en de kinderen konden mee met de nachtwaker. En natuurlijk waren er genoeg boeken om de hele nacht door te komen.

