Foto’s: Uitzicht vanaf Buurtoren toont Domtoren weer in volle glorie

Het moment waarop de restauratie van de Domtoren afgerond is komt steeds dichterbij. Donderdag werd al bekend dat Koningin Máxima op 9 november op het Domplein aanwezig bij de oplevering van het icoon van de stad. DUIC is ondertussen druk bezig om tientallen uitzichten op de Domtoren te fotografen voor het boek Zicht op de Domtoren, maar het uitzicht vanaf de Buurtoren willen we Utrecht niet langer onthouden.

Al bijna zeven jaar zit de Domtoren gedeeltelijk in de steigers, eerst alleen de top en sinds 2019 bijna het gehele bouwwerk. Wie de fotoarchieven in de gaten houdt over de Domtoren ziet bijna alleen maar de toren met steigers terugkomen, maar daar gaat de komende tijd vast veranderen. De Domtoren is vanuit veel plekken in de stad te zien, en het uitzicht van die andere historische toren in de binnenstad, van de Buurkerk (waar nu Museum Speelklok gevestigd is), mag er ook zeker zijn.

Deze en tientallen andere uitzichten – vanuit andere bekende gebouwen, maar ook de huizen van tal van inwoners – zijn te vinden het nieuwe fotoboek Zicht op de Domtoren. Het boek is te bestellen voor 30 euro, een daarmee help je DUIC om het ook echt gedrukt te krijgen!