Foto’s: Utrechtse binnenstad omarmt de kerstsfeer

Met nog maar een paar dagen te gaan voordat het kerstfeest losbarst, is de sfeer van de gezellige dagen steeds beter te proeven. In de binnenstad is dat niet alleen te merken aan het winkelpubliek dat druk bezig is met hun aankopen, maar ook door de nodige versieringen. DUIC zet een impressie op beeld.

Voor de kerstversiering in de stad zijn door sommige mensen kosten noch moeite gespaard. Zo zijn er een aantal stoeptegels uitgewipt om ruimte te maken voor een kerstboom, schreeuwen uitbundige etalages om de aandacht van dagjesvolk, en kan een bescheiden kerstkrans op de voordeur natuurlijk niet missen.

Met name in de avond zit de sfeer er goed in wanneer alle kerstlampjes volledig tot zijn recht komen. Overdag is het nog een beetje zoeken naar de gezelligheid, al zal dat ook wat te maken hebben met het matige, druilerige weer.

Nog op zoek naar een kerstcadeau voor een echte Utrechter? Bestel dan het boek Zicht op de Domtoren en ontvang het nog voor Kerstmis.