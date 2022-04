Foto’s: Utrecht voor even bedekt onder een laagje sneeuw

Op veel plekken is de sneeuw alweer aan het smelten maar toen Utrecht vanochtend wakker werd lag er een vers laagje sneeuw. Het is oppassen met de verwachte gladheid maar het levert vooral ook mooie plaatjes op. Eerder kondigde het KNMI code geel af tot vrijdagmiddag vanwege de gladheid, maar dat is weer ingetrokken. De foto’s zijn er nog wel.



Deze 1 april grap is wel heel goed gelukt. Goeiemorgen #sneeuw #Utrecht pic.twitter.com/zUbfp2zs8N — Mirthe Biemans (@mirthebiemans) April 1, 2022

Behoorlijk wat sneeuw gevallen in Utrecht op 1 april 2022 #1April pic.twitter.com/UzXe1gsKEQ — Frans Hofmeester (@FransHofmeester) April 1, 2022

Dat het Julianapark in @zoiszuilen een van de mooiste parken van Utrecht is, wisten we eigenlijk al. pic.twitter.com/NNquL5Mj4M — Gouke (@Goukehilte) April 1, 2022

Voor winterfotografie hoef je zelfs je tuin niet uit. Onze pruim, judaspenning en vergeet-me-nietjets gaven hier genoeg inspiratie 😁. Voordeel: het dooit al flink, dus je bent geen reistijd kwijt. Gewoon in #mijn1000soortentuin in #Utrecht. #sneeuw pic.twitter.com/penVHefFLr — Luc Hoogenstein (@luchoogenstein) April 1, 2022

