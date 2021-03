Foto’s: Utrechters genieten van zonnig en warm lenteweer

Volgens het KNMI is het dinsdag ‘zonnig en warm lenteweer’ en dat is ook in Utrecht wel te merken. Het kwik steeg tot boven de 20 graden en veel mensen grepen dan ook hun kans en gingen naar buiten om de zon op te zoeken.

Het was dinsdagmiddag dan ook druk in de stad. Onder meer op de steiger aan de Catharijnesingel zaten veel mensen in de zon, net als op de kade bij TivoliVredenburg en Park Paardenveld. Iets verderop stonden Utrechters in de rij om een ijsje te halen bij IJssallon Il Mulino aan de Adelaarstraat.

Anderen zochten het dichterbij huis door bijvoorbeeld op een bankje in de zon te liggen of een boek te lezen voor de deur. Een groepje van vier studenten besloot de hele tafel op de stoep te zetten.

Het KNMI voorspelt voor woensdag een vergelijkbare dag, maar donderdag draait de wind, waardoor er koelere lucht het land binnenkomt. Vrijdag wordt het bijvoorbeeld maximaal 12 graden.