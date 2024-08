Foto’s: Utrechters zoeken verkoeling aan het water op snikhete zomerdag

Voor de tweede dag op rij stijgt het kwik in Utrecht boven de dertig graden Celsius. Op zulke tropische dagen zijn veel mensen op zoek naar verkoeling. Sommigen vinden dat aan het water in de stad.

Zo zaten een aantal stadsgenoten op de stijger bij de Bemuurde Weerd Oostzijde. Het gebrek aan schaduw op deze plek kon worden gecompenseerd door een duik te nemen in het water. “Dat werkt verfrissend”, zei een van de recreanten.

Anderen zochten hun heil bij de Veilinghaven en bij de Munt. “Het water is heel lekker. Zeker na een klamme en drukkende nacht in mijn huis.”

Magneetvissen

Niet iedereen langs het water was aan het zwemmen. Een familie die in de buurt van Utrecht op de camping staat was het geluk aan het beproeven met magneetvissen. “Tot nu toe hebben we alleen een tosti-ijzer en allerlei onderdelen van fietsen naar boven gehaald.”

Er zijn natuurlijk ook Utrechters die geen tijd hebben om naar het water te gaan, omdat zij bijvoorbeeld moeten werken. Voor deze mensen komt de verkoeling misschien dinsdagavond. Het KNMI heeft namelijk code geel afgekondigd vanwege mogelijke onweersbuien.