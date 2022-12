Foto’s: winterse taferelen in Utrecht van vroeger in het Utrechts Archief

Vorige week waren er in de stad nog echt winterse taferelen te zien en kon er op natuurijs worden geschaatst. Deze week is het voornamelijk regenachtig en een witte kerst zal het dan ook niet worden. In Het Utrechts Archief kan je de komende tijd wel weer even genieten van Utrechtse winterse taferelen.

De nieuwe tentoonstelling, Winters Utrecht, is sinds vorige week te bezoeken op de Hamburgerstraat. Tot eind februari zijn daar foto’s en video’s van vroeger te bekijken van Utrecht onder een dik pak sneeuw, bevroren singels en mooie lichtjes.

Verder is er koek-en-zopie, kunnen kinderen knutselen, kleuren of een speurtocht doen. Kinderen kunnen de tentoonstelling gratis bezoeken, net zoals studenten en mensen met een U-pas of Museumkaart.