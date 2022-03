Foto’s: Zo ziet de haven van de Wilhelminawerf in Utrecht eruit

De bewoners van de Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone kunnen binnenkort hun bootje in de gloednieuwe haven voor de deur leggen. Het enige dat nog ontbreekt is een verbinding met het naastgelegen Merwedekanaal.

De bouw van de Wilhelminawerf is zo goed als afgerond. Er staan drie gebouwen met in totaal 167 appartementen. De eerste bewoners hebben in 2021 al de sleutel gekregen. Begin dit jaar is de haven uitgegraven en ook dit onderdeel van het project is nu nagenoeg af.

De steiger is echter nog leeg. Dit is omdat de verbinding tussen de haven en het Merwedekanaal nog uitgegraven moet worden. Het enige bootje dat nu nog in de haven dobbert is van een bouwbedrijf.

Binnenkort wordt ook de verbinding uitgegraven. Hier komt dan ook een bruggetje overheen zodat fietsers van de Kanaalweg gebruik kunnen blijven maken. Vanaf dat moment kunnen de bewoners van het gebied gebruikmaken van de nieuwe ligplaatsen.

