Foto’s: Zo’n 370 Utrechters keken bij sterrenwacht Sonnenborgh samen naar zonsverduistering

Veel mensen, waaronder veel kinderen, keken dinsdagmiddag vanaf sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht naar de gedeeltelijke zonsverduistering. “We boffen enorm met het weer”, zegt Emma Vendel van Sonnenborgh.

De maan schoof dinsdag tussen de aarde en de zon door, waardoor een deel van de zon werd bedekt. Deze eclips begon rond 11.00 uur en uur later was het ‘hoogtepunt’. Omdat er is Nederland sprake was van een gedeeltelijke zonsverduistering, was slechts een deel (zo’n 30 procent) van de zon niet te zien. Rond 13.00 uur was het natuurverschijnsel weer afgelopen.

Zo’n 370 mensen besloten vanaf Sonnenborgh naar de zonsverduistering te kijken. “Voor zo’n korte periode zijn dat voor ons veel mensen”, zegt Emma Vendel van de sterrenwacht. Dinsdagochtend begon de dag in Utrecht met vrij veel wolken maar richting het middaguur klaarde het op. Daardoor was de eclips goed te zien. “We boffen enorm met het weer”, aldus Vendel.

Tekst loopt door onder afbeelding

Brilletjes

Sonnenborgh deelde zogenoemde eclipsbrilletjes uit waarmee bezoekers veilig naar het natuurfenomeen konden kijken. Ook konden de mensen door verschillende telescopen naar de zonsverduistering kijken. Via één van die telescopen was ook een projectie te zien van de eclips.

De eerstvolgende zonsverduistering die vanuit Nederland is te zien, is op 29 maart 2025. Ook dan is er sprake van een ‘gedeeltelijke eclips’. De maan zou dan voor ongeveer 35 procent voor de zon schuiven.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.