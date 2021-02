Fout bij verzending brieven aan Utrechtse snorfietsers; Naam- en adresgegevens verkeerd gekoppeld

Bij het verzenden van brieven naar Utrechtse snorfietseigenaren is vorige week iets misgegaan. De gemeente wilde snorfietsers een brief sturen over het plan om snorfietsers te verplaatsen naar de rijbaan, maar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bleek namen en adressen van snorfietseigenaren niet goed aan elkaar gekoppeld te hebben. De RDW heeft het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat het formeel gaat om een datalek.

De RDW heeft de naam- en adresgegevens van Utrechtse snorfietseigenaren uit haar database gehaald, waarna de gemeente de selectie een op een heeft gebruikt voor het versturen van de brieven. De brieven werden bezorgd vanaf 12 februari, maar nog diezelfde dag bleek dat er iets niet goed was gegaan.

De namen en adressen van snorfietshouders bleken in het adressenbestand van de RDW niet goed aan elkaar gekoppeld, waardoor snorfietshouders dus een brief kregen die wel op hun adres stond, maar niet op hun naam.

Impact

De gemeente heeft contact gehad met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente, die aangaf dat “de impact voor de betrokkenen laag is, omdat er geen gevoelige informatie in de brief staat en het voor zover nu bekend alleen om namen van snorfietsers gaat”.

Snorfietseigenaren hebben via het Klachtcontactcentrum of de mail uitleg gekregen en de gemeente heeft excuses aangeboden. De gemeente gaat de brieven begin volgende week opnieuw versturen. De verzending van brieven aan snorfietseigenaren in buurtgemeentes is uit voorzorg tegengehouden. De RDW gaat eerst goed controleren of die namen en adressen kloppen.

Melding

De RDW onderzoekt nu hoe de fout heeft kunnen gebeuren. Omdat er persoonsgegevens vrijgekomen zijn zonder dat dat de bedoeling was, heeft de RDW een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.