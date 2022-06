Frans paard ‘dokter Peyo’ bezoekt patiënten kinderziekenhuis in Utrecht

Jonge patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht kregen donderdag bijzonder bezoek. Het Franse paard met de naam dr. Peyo graasde voor de ingang van het kinderziekenhuis. Patiënten gingen naar buiten om met het paard te knuffelen en zo even te vergeten dat ze ziek zijn.

Peyo is een bijzonder paard, hij bezoekt in Frankrijk al jaren diverse ziekenhuizen waar hij door de gangen loopt en kamers binnengaat om patiënten te bezoeken. Peyo werd internationaal bekend doordat foto’s van zijn bezoek aan kankerpatiënten door het prestigieuze World Press Photo geëerd werden.

Donderdag bracht het paard voor het eerst een bezoek aan een ziekenhuis buiten Frankrijk. Peyo ging langs bij het WKZ in Utrecht. In tegenstelling tot Franse ziekenhuizen mocht het paard bij het WKZ niet naar binnen vanwege geldende richtlijnen, maar de kinderen kwamen graag naar buiten om met het paard te knuffelen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het bezoek van Peyo zorgt er zo voor dat kinderen even weg konden van de afdeling. De jonge patiënten mochten het dier knuffelen, borstelen, aaien en er zelf even op rijden.

Hassen Bouchakour begeleidt het paard sinds 2011. “Peyo is een paard uit duizenden. Vanaf het begin van onze relatie werd duidelijk dat hij een bijzondere gave heeft in de omgang met patiënten en ook de medische teams zagen al snel het positieve effect. Patiënten werden rustiger en hun stemming verbeterde. Sindsdien proberen we zo veel mogelijk patiënten en hun families steun te bieden. Dankzij Hartog Paardenvoeders en Stichting Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis mogen wij nu ook de patiënten uit het WKZ ontmoeten.”