Frans van Seumeren biedt excuses aan voor ’emotionele’ reactie richting spelers en staf van FC Utrecht

Frans van Seumeren, eigenaar van FC Utrecht, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn ‘emotionele’ reactie richting de spelers en staf na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Raad van Commissarissen heeft laten weten afstand te nemen van het gedrag van de grootaandeelhouder.

FC Utrecht verloor zaterdag in de Galgenwaard van de club uit Deventer, maar in de wedstrijden daarvoor werden de fans ook al een paar keer teleurgesteld. Zo lukte het bijvoorbeeld ook niet om in eigen huis van amateurclub SV Spakenburg te winnen in de kwartfinale voor de KNVB Beker. Wat de precieze reden was voor Van Seumeren om zaterdag emotioneel te reageren richting de spelers en staf is echter niet bekendgemaakt.

De Raad van Commissarissen (RvC) van FC Utrecht laat weten het gedrag van de grootaandeelhouder af te keuren. “De manier waarop Frans heeft gehandeld past niet bij de normen en waarden van FC Utrecht, waar een veilig werkklimaat voorop staat”, zegt Pieter Leyssius, voorzitter van de RvC. “Frans is al 15 jaar een zeer betrokken aandeelhouder, die veel voor de club heeft betekend en nog altijd betekent, maar in zijn emotie is hij afgelopen zaterdag te ver gegaan.”

Van Seumeren heeft de dag na het incident zijn excuses aangeboden. “Frans heeft er spijt van en heeft ons als RvC, maar ook de hele club, verzekerd dat dit nooit meer zal plaatsvinden.”

Fraser

Eind vorig jaar is toenmalig trainer Henk Fraser vertrokken bij FC Utrecht na een incident met een speler. Hij zei destijds dat hij een grens overschreden had. “Dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn.”