Franse bistro Léo Léo opent deuren in Twijnstraat in Utrecht

De nieuwe horecazaak Léo Léo heeft de deuren geopend in de Twijnstraat in Utrecht. De Franse bistro neemt de plek in van Zies, dat ruim tien jaar gevestigd zat op nummer 58. Léo Léo is dit weekend open voor diner, en vanaf volgende week is de zaak van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat open.

Léo Léo wordt gerund door Thijs Calandra en Richelle van Dinter, in samenwerking met de Nieuwe Garde Horeca Groep. Nieuwe Garde is ook bekend van het Spaanse tapasrestaurant Sevilla en het Italiaanse restaurant Osteria Emilia in Utrecht. Later dit jaar opent Nieuwe Garde nog een vierde restaurant Maresia, een Mediterraan visrestaurant en wijnbar, in het pand van Stan Utrecht.

Gasten kunnen bij gehele Léo Léo terecht voor ontbijt, lunch, apéro en diner, bereid door chef Thijs. Op de kaart vind je ondere andere oeuf en meurette, zeebaarstartaar met oestermayonaise, tarte tatin van ui en omelette sibérienne.

Achter het restaurant bevindt zich ook nog een boutique hotel met enkele kamers.