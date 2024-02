Frustratie bij ondernemers en omwonenden vanwege uitblijven nieuwe woonwijk Ravellaan Noord

Ondernemers en omwonenden van de Ravellaan Noord gaan actievoeren tegen de verloedering van het gebied. Daarmee uiten ze hun zorgen en frustratie omdat er maar geen vooruitgang wordt geboekt met de herontwikkeling van de locatie. Op 21 maart organiseren ze daarom een Lente-Lawaai-Feest. De gemeente Utrecht liet eerder weten dat het wat haar betreft ook te langzaam gaat.

Het gaat allemaal om het gebied tussen de Ravellaan, de Kanaalweg en de Leidseweg. Hier staan meerdere oude schoolgebouwen en kantoren, deels leeg en verloederd. De gemeente is al jaren in gesprek met eigenaar De Waal over de ontwikkeling van het gebied dat bekend staat als Ravellaan Noord. Het gaat om meer dan tien adressen op vijf percelen van in totaal bijna 25.000 vierkante meter.

Verschillende omwonenden en ondernemers zijn het zat: “Na zo’n zeven jaar van stilstand blijft de herontwikkeling van het Ravellaan Noord-terrein een punt van zorg en frustratie voor zowel bewoners als lokale ondernemers van de wijk Welgelegen. Ondanks de toenemende verloedering in en om het gebied én de groeiende woningnood, is er nog geen vooruitgang geboekt door de betrokken partijen.” Daarom is het volgens de betrokkenen tijd voor actie.

Overigens liet het college van burgemeester en wethouders (B&W) vorige week ook al weten dat gesprekken met de eigenaar te weinig hebben opgeleverd afgelopen jaren. Vooral het aantal betaalbare woningen lijkt een twistpunt te zijn. Daarom heeft de gemeente het recht van eerste koop geëist om meer ‘regie en sturing’ te hebben op het project, hoe dat zit legden we in dit artikel uit.

Lente-Lawaai-Feest

Belangenoverleg Buurt Welgelegen en Ondernemerscollectief Welgelegen hebben nu een actie georganiseerd. Op donderdag 21 maart, de eerste dag van de lente, laten zij zich letterlijk horen en maken ze hun zorgen kenbaar met het ‘Lente-Lawaai-Feest’.

Zo zorgt Utrechtse sambaband Sambacaxi voor een opzwepende samba-clinic, waarna een optocht door de wijk plaatsvindt mét trommels om aandacht te vragen voor de ‘revitalisatie’ van Ravellaan Noord.

Omwonende Daniela: “We vinden dat het terrein een onprettige uitstraling heeft. Onbegrijpelijk dat zo’n centrale locatie al dertien jaar wacht op herontwikkeling.” Het is volgens de betrokkenen ‘hoog tijd dat de betrokken partijen de urgentie van de situatie erkennen én concrete stappen ondernemen om de herinrichting van dit gebied te realiseren’. Het verzamelen voor het Lente-Lawaai-Feest begint om 17.00 uur, en om 17.45 uur start de optocht door de wijk.